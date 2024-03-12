Российская ПВО сбила дрон у города Кириши Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа в окрестностях города Кириши Ленинградской области. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко написал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, атака была пресечена в 06:49. Дрозденко добавил, что в результате атаки пострадавших и разрушений не выявили.

Ранее в российском министерстве обороны рассказали, что системы ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 25 беспилотников самолетного типа ВСУ над регионами РФ в ночь на 12 марта.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого сообщил, после атаки украинского дрона семь населенных пунктов в регионе остались без света. Пострадавших нет, добавил он.

Позже стало известно, что средства ПВО сбили ракету ВСУ "Точка-У" и восемь снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена около 07:30 по московскому времени, сообщили в Минобороны РФ.

Украинский беспилотник также ударил по объекту топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово. Как уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, никто не пострадал, службы задействовали необходимые силы для локализации пожара, вспыхнувшего на одной из установок по переработке нефти.