Семнадцать человек эвакуировали из двух многоэтажек после падения дрона в Орле

Фото: МЧС Орловской области

После падения беспилотника ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса в Орле из двух соседних многоэтажных домов эвакуировали 17 человек. Об этом глава администрации города Юрий Парахин сообщил в своем телеграм-канале.

"Работы проведены незамедлительно силами оперативных служб, территориального управления и управления по безопасности администрации города", – поделился он.

По словам Парахина, всех эвакуированных уже осмотрели врачи, их обеспечили питанием. Глава администрации Орла добавил, что службы города организовали дежурство для оперативной реакции на возможную дополнительную эвакуацию людей. Всем жильцам была предложена помощь, заключил он.

В ночь на вторник, 12 марта, глава Орловской области Андрей Клычков сообщил, что объект топливно-энергетического комплекса в Орле был атакован беспилотником. Пострадавших не выявили, уточнил он, призвав местных жителей при необходимости обращаться за помощью к местным спецслужбам.

Он также рассказал, что к ликвидации возгорания привлекли более 60 человек, 14 единиц основной техники, четыре высотных механизма, а также пожарный поезд.

В правительстве Орловской области добавили, что пожар в резервуаре нефтехранилища распространился на площади в 100 "квадратов".