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12 марта, 04:24

Происшествия

Еще два украинских беспилотника уничтожили в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Еще два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что дроны были уничтожены над Фатежским и Золотухинским районами Курской области.

В ночь на 12 марта власти Курской области объявили в регионе угрозу ракетной опасности. Сообщалось о работе средств противовоздушной обороны в небе над Курском.

Через некоторое время Старовойт сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ над Фатежским районом региона. Последствия на земле уточняются, глава области призвал местных жителей в случае обнаружения обломков БПЛА не подходить к ним и не трогать их.

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происшествиярегионы
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