12 марта, 04:24Происшествия
Еще два украинских беспилотника уничтожили в Курской области
Фото: Министерство обороны РФ
Еще два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что дроны были уничтожены над Фатежским и Золотухинским районами Курской области.
В ночь на 12 марта власти Курской области объявили в регионе угрозу ракетной опасности. Сообщалось о работе средств противовоздушной обороны в небе над Курском.
Через некоторое время Старовойт сообщил об уничтожении одного беспилотника ВСУ над Фатежским районом региона. Последствия на земле уточняются, глава области призвал местных жителей в случае обнаружения обломков БПЛА не подходить к ним и не трогать их.
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