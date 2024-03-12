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Система ПВО сработала в небе над Курском
Фото: Министерство обороны РФ
Система противовоздушной обороны (ПВО) работает в небе над Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие. Подробности ситуации пока не приводятся.
Ранее в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Старовойт порекомендовал жителям региона оставаться дома и укрыться в помещениях без окон.
До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в регионах РФ наблюдаются участившиеся попытки атак при помощи беспилотников со стороны украинских войск. Однако военные и системы ПВО РФ справляются, добавил он.
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