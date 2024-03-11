Глава Херсонской области заявил, что ВС РФ подорвали выведенный в Днепр буксир ВСУ

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Военнослужащие российской группировки войск "Днепр" подорвали буксир, который ВСУ ранее вывели в русло Днепра в Херсонской области. Об этом губернатор региона Владимир Сальдо сообщил в своем телеграм-канале.

По его информации, в течение суток 10 марта российские военные наносили удары артиллерией и дронами по противнику на правом берегу. Буксир, предположительно, был выведен украинской стороной из реки Кошевой, он сел на мель.

Сальдо подчеркнул, что военные РФ готовы к любым провокациям, которые может устроить Киев в рамках так называемого наступления в Черном море.

Губернатор добавил, что за сутки в зоне ответственности группировки войск "Днепр" были ликвидированы 66 украинских военных, танк, два автомобиля, пять катеров, восемь орудий и минометов. Помимо этого, сбиты и подавлены 39 БПЛА, удары нанесены по 35 пунктам временной дислокации ВСУ.

Накануне Сальдо заявил, что ВСУ потеряли более 300 дронов в Херсонской области за неделю. Также авиация РФ наносила удары по местам скопления живой силы и техники ВСУ, добавлял он.

До этого три человека погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области. Инцидент произошел в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа.

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