Три человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Три человека погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Это произошло в селе Малая Кардашинка Голопристанского округа. Кроме того, накануне в селе Коробки Каховского округа вражеский БПЛА взорвал машину коллективного фермерского хозяйства "Алтан-Агро", ранив двух человек. Пострадавшим оказали медпомощь.

В селе Чернянка украинский беспилотник повредил припаркованный автомобиль, обошлось без пострадавших. По словам Сальдо, обстоятельства происшествий указывают, что операторы врага специально направляют дроны на гражданские машины. Он подчеркнул, что военного значения такие нападения не имеют.

"Это явный террор против мирного населения Херсонской области, попытка запугать людей, подло отомстить им за их выбор быть с Россией", – заявил глава региона.

В ночь на 1 марта дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Еще три дрона были перехвачены над территорией Нижегородской области. По данным Минобороны, при помощи данных БПЛА противник попытался совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

Позже мэр Дзержинска Иван Носков рассказал, что жертв и разрушений в связи с инцидентом не было обнаружено, а промышленные заводы продолжают работать в прежнем режиме. Он подчеркнул, что в регионе расположено огромное количество важных предприятий, поэтому руководство этих объектов и власти региона делают все для эффективной защиты граждан.