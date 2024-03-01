Три беспилотника ВСУ сбиты над Дзержинском в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить три беспилотника, которые хотели ночью нанести удар по промзоне Дзержинска в Нижегородской области. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Иван Носков.

Он уточнил, что жертв и разрушений в связи с инцидентом не было обнаружено, а промышленные заводы продолжают работать в прежнем режиме. Носков подчеркнул, что в регионе расположено огромное количество важных предприятий, поэтому руководство этих объектов и власти региона делают все для эффективной защиты граждан от возможных атак с воздуха.

"Сегодня в Нижегородской области мы видим неоспоримое преимущество работы нашего военно-промышленного комплекса и военных. Средства РЭБ дают эффективный ответ на имеющие место атаки беспилотников противника", – заключил он.

Ранее Минобороны России сообщили, что в ночь на 1 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, а еще три дрона были перехвачены над Нижегородской областью. По данным ведомства, при помощи БПЛА противник попытался совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.



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