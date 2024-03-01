Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в Белгородской и Нижегородской областях

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 1 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Еще три дрона были перехвачены над территорией Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, при помощи данных БПЛА противник попытался совершить террористические атаки по объектам на территории РФ.

Вечером 29 февраля российские системы ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской и Курской областями. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате случившегося, предварительно, пострадавших нет.

До этого в Курске была объявлена угроза ракетной опасности. Местных жителей призывали укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон. Тем не менее на данный момент угрозу уже отменили.