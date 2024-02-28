Минобороны РФ показало бегство украинских военных при освобождении Ласточкина в ДНР

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Министерство обороны РФ опубликовало видео, как из освобожденного поселка Ласточкино под руководством штурмового подразделения группировки войск "Центр" сбегают солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Этот инцидент зафиксировал оператор разведывательного БПЛА.

По информации ведомства, населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ, а российские военные продолжают вести наступление в сторону противника. На данный момент солдаты расположились возле администрации Ласточкино.

"Боевой дух наших бойцов высок, все готовы идти дальше, нас не сломить. Наше дело правое, победа будет за нами", – подчеркнул заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск "Центр" с позывным Енисей.

При этом он уточнил, что при отходе украинские военные использовали различные боеприпасы – реактивные системы залпового огня "Град", минометы и кассетные боеприпасы, а также бросали технику западного производства. Также заместитель командира подчеркнул, что противник применял и фосфорные боеприпасы, хотя они запрещены Женевской конвенцией. Кроме того, ВСУ производили обстрелы поселка с помощью дронов-камикадзе.

"Сами видите – все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции, и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам", – добавил он.

Сейчас саперы ВС РФ осуществляют ликвидацию минной опасности в населенном пункте и уничтожают взрывоопасные предметы.

Ранее Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении в ДНР. Уточняется, что населенный пункт освобожден подразделениями группировки войск "Центр".

До этого командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев отчитался министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Командующий также заявил, что сейчас российская армия продвигается вперед.

В МО РФ изначально сообщали, что ВСУ, сбегая из Авдеевки, оставили множество улик, которые подтверждают участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемников из США, Канады и стран ЕС.



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