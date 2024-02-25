ВСУ оставили поселок Ласточкино к западу от Авдеевки – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ покинули населенный пункт Ласточкино, находящийся неподалеку от Авдеевки в ДНР. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки", – указано в сообщении.

Военнослужащие ВСУ заявляют, что под угрозой оказались их маршруты снабжения и фланги, поэтому они приняли решение покинуть населенный пункт. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Командующий также заявил, что сейчас российская армия продвигается вперед.

До этого в МО РФ отметили, что украинские военные, сбегая из Авдеевки, оставили множество улик, которые подтверждают участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемников из США, Канады и стран ЕС.



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