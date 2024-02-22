ВС РФ нашли в Авдеевке улики, доказывающие участие наемников США, Канады и ЕС в рядах ВСУ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Украинские силы, сбегая из Авдеевки, оставили множество улик, которые подтверждают участие в боевых действиях на стороне ВСУ наемников из США, Канады и стран ЕС. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ", – указано в сообщении.

В Минобороны также отметили, что украинские силы использовали практически каждый подвал в Авдеевке как склад боеприпасов импортного производства. Там хранились минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам. При этом большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов была импортного производства.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от армии Украины. Глава государства, в свою очередь, поздравил ВС РФ с важной победой.

До этого стало известно, что вечером 16 января российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Большую часть группы составляли военные из Франции, сообщили в Минобороны РФ.

