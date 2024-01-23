Французский наемник из "харьковского списка" публиковал снимки с Украины

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Француз Алексис Дрион, чье имя значится в списке тех, кто находился в Харькове во время российского удара по расположению французских наемников, на самом был на Украине с оружием в руках. Об этом говорят фотографии, опубликованные в соцсетях, сообщает РИА Новости.

В открытом аккаунте на такое имя есть 64 подписчика. При этом его наполнение нерегулярное, несмотря на то, что профиль существует с 2011 года. Текста там почти нет, в основном только фотографии.

Самые свежие фото сделаны, предположительно, на Украине. Первая из них опубликована 1 мая 2023 года. На ней изображен полулежащий на земле мужчина в военной форме. Его лица не видно, рядом лежат автомат Калашникова, военный рюкзак с нашивкой французского флага и повязанной на нем сине-желтой ленточкой, а также другая экипировка.

На странице Дриона есть еще несколько фотографий в полной военной экипировке с оружием. При этом на руке француза видна нашивка не только флага Украины, но и черно-красного флага признанной в РФ экстремистской и запрещенной "Организации украинских националистов".

3 июня Дрион выложил фото профиля, где он стоит на колене с автоматом перед пикапом. В то же время на "обложку" страницы мужчина поставил фото четырех военных в масках, некоторые из которых имеют аналогичные нашивки. Этот снимок оценили более 20 человек, один из которых – Леонид Поляков, в профиле которого указано, что он военный эксперт, проживающий в Киеве.

О возможной принадлежности Дриона к службе во французской армии может говорить серия снимков, опубликованных 15 декабря 2017 года. Кадры сделаны у подножия Триумфальной арки, на них запечатлены ветераны и военные.

В конце 2022 года Дрион разместил ссылку с призывом присоединиться к ассоциации Soutien Commando, которая оказывает поддержку ветеранам сил спецназа Франции в других регионах мира.

17 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков попали в больницы.

19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.

В МИД РФ отметили, что послу Франции в Москве Пьеру Леви заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.

Накануне появился частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению. Всего в списке 13 имен. Также указан возраст этих людей – он варьируется от 24 до 49 лет.