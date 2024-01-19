РФ и Франция не обсуждали ситуацию с наемниками в Харькове на высшем уровне – Песков

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Москва и Париж не обсуждали на высшем уровне вопрос об уничтоженных французских наемниках во время удара российской армии по боевикам в Харькове. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. Там идет разговор через наших дипломатов", – отметил он.

17 января министерство обороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации МО, было уничтожено более 60 бойцов. Еще 20 боевиков попали в больницы.

Позже МИД России вызвал французского посла в Москве Пьера Леви. Это подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Уже 19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения ВС России французских боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.

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