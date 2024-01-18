СК РФ заочно предъявил обвинения 68 иностранным наемникам ВСУ

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Следственный комитет (СК) РФ предъявил заочные обвинения еще 68 иностранцам, участвующим в СВО на стороне украинской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены дополнительные материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств", – говорится в сообщении.

Более того, заочное обвинение предъявили экс-главе Минфина Украины Александру Шлапаку и бывшему председателю Нацбанка Украины Степану Кубиве. Причиной для этого стало финансирование ими антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

До этого СК РФ заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета нацбезопасности и обороны (СНБ) Украины за преступные решения в ДНР и ЛНР. Это коснулось министра юстиции Павла Петренко и первого вице-премьер-министра Виталия Яремы. По версии СК РФ, они принимали решения по АТО.

В результате проведения АТО были обстреляны многочисленные населенные пункты ЛНР и ДНР. Более 900 человек погибли или получили ранения.

