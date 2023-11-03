СК РФ предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Яценюку

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Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку за совершенные в 2014 году преступления. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Заочно предъявлено обвинение также исполняющему обязанности главы администрации президента Украины Сергею Пашинскому и исполняющему обязанности главы МИД Украины Андрею Дещицу", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, они помогали принимать решение о проведении антитеррористической операции на юго-востоке Украины. Из-за этого с 2014 по 2016 год были ранены и погибли 1 382 человека, включая 44 ребенка.

На данный момент следователи принимают необходимые меры по их розыску и аресту.

Кроме того, СК РФ до сих пор фиксирует доказательства о жестокости националистов Украины по отношению к мирным гражданам Мариуполя, совершенные весной прошлого года. Как сообщили в ведомстве, несколько фигурантов дела уже выявлены: солдаты Украины Сергей Макаренко и Эльман Иманов совершили преступления в отношении военнопленных РФ. Им заочно предъявили обвинения и объявили в розыск.

При этом следователи заявили, что получили новую информацию о вербовке и участии наемников за ВСУ. В связи с этим СК предъявил заочно обвинение еще 47 гражданам Дании, Грузии и Израиля. В общей сложности уголовно преследуются 465 иностранцев из 39 стран.

"Один из аспектов комплексной работы ведомства связан с анализом данных о поставках оружия на Украину коллективным Западом. По имеющимся данным, 14 государств с мая поставили Украине вооружение", – отметили в сообщении.

После совещания, которое прошло в Луганске о расследовании преступлений Украины, глава СК РФ озвучил некоторые поручения сотрудникам и вручил награды.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в отношении Друзенко, Мосейчук, а также журналиста Дмитрия Гордона (физлицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента). Как уточнили в ведомстве, Друзенко и Мосейчук призывали к насилию в отношении российских военных. Их объявили в международный розыск после сбора необходимых сведений.

СК России установил факты вербовки в ряды ВСУ наемников из десятков стран