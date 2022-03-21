СК РФ возбудил дело против украинского журналиста Гордона

21 марта, 21:11
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских врача Геннадия Друзенко, телеведущей Натальи Мосейчук, а также журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
В отношении Гордона уголовные дела возбуждены сразу по трем статьям.
"В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 354, пунктом "б" части 2 статьи 282, пунктом "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ", – добавили в ведомстве.
Уточняется, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия. Также журналист публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
В Следственном комитете подчеркнули, что запись выступления размещена в YouTube-канале Гордона.
По данным ведомства, Друзенко и Мосейчук призывали к насилию в отношении российских военных.
"В их публичных высказываниях содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды")", – говорится в сообщении СК РФ.
Отмечается, что врача и телеведущую объявят в международный розыск после сбора необходимых сведений.
Ранее в эфире одного из украинских телеканалов врач Друзенко выступил с призывом к насилию в отношении российских солдат: он призвал врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных из числа служащих ВС РФ. Позже Друзенко извинился, отметив, что это были эмоции и он сожалеет о сказанном.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Эксперт оценил российскую и международную реакцию на происходящее на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: