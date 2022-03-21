СК РФ возбудил дело против украинского журналиста Гордона

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении украинских врача Геннадия Друзенко, телеведущей Натальи Мосейчук, а также журналиста Дмитрия Гордона. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

В отношении Гордона уголовные дела возбуждены сразу по трем статьям.

"В его действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 354, пунктом "б" части 2 статьи 282, пунктом "а" части 2 статьи 207.3 УК РФ", – добавили в ведомстве.

Уточняется, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия. Также журналист публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.

В Следственном комитете подчеркнули, что запись выступления размещена в YouTube-канале Гордона.

По данным ведомства, Друзенко и Мосейчук призывали к насилию в отношении российских военных.

"В их публичных высказываниях содержатся признаки преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды")", – говорится в сообщении СК РФ.

Отмечается, что врача и телеведущую объявят в международный розыск после сбора необходимых сведений.

Ранее в эфире одного из украинских телеканалов врач Друзенко выступил с призывом к насилию в отношении российских солдат: он призвал врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных из числа служащих ВС РФ. Позже Друзенко извинился, отметив, что это были эмоции и он сожалеет о сказанном.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

