Бастрыкин поручил возбудить дело против украинского врача за призывы кастрировать россиян

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении украинского медика Геннадия Друзенко, призвавшего врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных российских военнослужащих. Об этом сообщается на сайте СК.
Отмечается, что руководитель украинского проекта "Мобильный госпиталь" выступил с призывом к насилию в отношении российских солдат в прямом эфире украинского телеканала.
"Бастрыкин поручил незамедлительно возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям Друзенко. Для установления местонахождения врача, занявшего позицию, противоречащую закону и идущую вразрез с нормами медицинской этики, будет решен вопрос об объявлении его в международный розыск с целью привлечения к уголовной ответственности", – говорится в сообщении.
Ранее Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР собрать и зафиксировать доказательства преступлений националистов против мирных граждан и установить всех причастных. По данным Следственного комитета, украинские националисты продолжают совершать преступления в отношении мирных жителей.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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