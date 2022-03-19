Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений украинских националистов

09:18
Фото: СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступлений националистов против мирных граждан на Украине, говорится в сообщении на сайте СК РФ.
Уточняется, что Бастрыкин поручил ГСУ СК РФ во взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР собрать и зафиксировать доказательства преступлений против мирных граждан и установить всех причастных.
По данным Следственного комитета, украинские националисты продолжают совершать преступления в отношении мирных граждан.
"В Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирали у местного населения продукты питания. В Запорожье власти насильно раздавали жителям города зажигательные смеси и призывали мирное население забрасывать ими российские войска", –говорится в сообщении.
В СК добавили, что преступления националистов также фиксируются в Харькове и Северодонецке.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала, который призывал к массовому убийству россиян. По данным следствия, 15 марта Фахрудин Шарафмал во время прямого эфира на "24 канале" призвал украинцев массово убивать россиян, в том числе детей. Свои действия, отметили в ведомстве, мужчина обосновал идеологией Адольфа Эйхмана.
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