Украинский врач извинился за призыв кастрировать плененных российских солдат

Фото: СК РФ
Украинский врач Геннадий Друзенко извинился за свои слова о необходимости кастрировать российских военнослужащих, попавших в плен на Украине. Об этом сообщает Life.ru.
"ПДМШ (Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова. – Прим. ред.) никого не кастрирует и не собирается. Это были эмоции. Мне очень жаль. Мы спасаем жизни. Точка", – заявил медик.
В пресс-службе госпиталя между тем отметили, что заявление врача было обусловлено угрозами в адрес него самого и его семьи.
Ранее в эфире одного из украинских телеканалов Друзенко выступил с призывом к насилию в отношении российских солдат: он призвал врачей мобильных госпиталей ВСУ кастрировать пленных из числа служащих ВС РФ.
После этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении медика уголовное дело и объявить его в международный розыск.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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