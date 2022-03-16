Бастрыкин поручил проверить призывы украинского журналиста убивать россиян

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству оценить с правовой точки зрения заявление украинского журналиста Фахрудина Шарафмала, с призывом убивать россиян. Об этом сообщается на сайте СК.
Отмечается, что Шарафмал позволил себе данное высказывание в эфире одного из украинских телеканалов. Также телеведущий процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
"Следуя его примеру, он призвал к убийству российских детей. В соответствии с действующим законодательством, следствием будут проведены необходимые мероприятия", – говорится в сообщении.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьева на Украине. По данным СК, основанием для такого решения стало ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР. По некоторым данным, Соловьева обвиняют в публичных призывах к изменению границы Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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