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Снайперы Вооруженных сил (ВС) РФ относят иностранных наемников украинской армии к одной из приоритетных целей в зоне СВО. Об этом они рассказали РИА Новости.

По словам собеседников агентства, отличить иностранных наемников от украинских военных можно по улучшенной форме. Более того, они всегда держатся позади или в центре военных формирований.

"Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника из числа противника. – Прим. ред.) для каждого будет как ... своя победа. (Бойцам РФ. – Прим. ред.) будет, что вспомнить, что иностранного фашиста ... к "Бандере" отправили", – заявил снайпер с позывным "Пианист".

Снайпер с позывным "Немой" заявил, что иностранным гражданам не следует выступать на стороне ВСУ. По его словам, они должны "сидеть дома". Он также пригрозил стрельбой иностранным военным в случае их обнаружения в зоне СВО.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп-младший заявил, что единственным способом завершения конфликта на Украине может стать прекращение финансирования ВСУ. Он также назвал ложной информацию об успехах украинской армии в зоне спецоперации.

