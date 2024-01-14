Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы группы Аида отряда "Охотник" спецназа "Ахмат" ежедневно срывают попытки ротации ВСУ в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта. Об этом командир группы рассказал РИА Новости.

По его словам, расчеты беспилотников практически круглые сутки наблюдают за территориями, на которые прибывают солдаты ВСУ для смены военнослужащих на позициях. После их обнаружения вычисляются маршруты как украинских военных, так и автомобилей, которые их подвозят.

"Ликвидируем наших оппонентов в окопах разведзасадой, снайперским огнем, а после этого уже будем караулить эвакуацию", – рассказал боец.

По его словам, спецназ занимается ликвидацией групп ВСУ, которые прибывают пешком, а по машинам, которые подвозят украинских военнослужащих, работает артиллерия.

Ранее в Минобороны России заявили, что украинские силы не проявляли за сутки 12 января никакой активности на краснолиманском направлении. Российские же войска ударами авиации и артиллерии поразили на данном направлении более 150 выявленных целей украинских сил.

До этого издание ABC News привело данные, согласно которым количество тяжелораненых военнослужащих ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель.



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