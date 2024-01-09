Планирующие бомбы РФ поражают ВСУ даже в подземных бункерах – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские планирующие авиабомбы и дроны наносят большие потери ВСУ, поражая даже боевичков в подземных укрытиях. Об этом боевики Национальной гвардии Украины заявили в интервью газете New York Times.

По словам солдата 14-й бригады Нацгвардии, российские силы посылают по восемь планирующих авиабомб в час.

"Звучит так, как будто на тебя летит реактивный самолет, будто открылись врата ада", – рассказал он.

В материале отмечается, что на авиабомбы жалуются даже солдаты, привыкшие к постоянным артобстрелам, а данные боеприпасы поражают военнослужащих ВСУ даже внутри подземных укреплений.

Украинским силам также доставляют множество проблем и российские дроны, указывается в статье. Другой украинский военнослужащий пожаловался, что снабжение частей на линии фронта становится все более рискованным делом, а ездить на машине близ линии соприкосновения "крайне опасно".

Ранее генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос рассказал, что фугасные авиабомбы российской армии полностью уничтожают позиции украинских войск в зоне боевых действий. По его словам, когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то там остается лишь пустота.

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