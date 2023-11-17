Генерал ВСУ рассказал о действии российских фугасных авиабомб

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Фугасные авиабомбы российской армии полностью уничтожают позиции украинских войск в зоне боевых действий, рассказал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тонн, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и неважно, как хорошо зарылись наши солдаты", – отметил он.

Военный эксперт объяснил, что у ВСУ были бы шансы удержать позиции, если бы им помогала система противовоздушной обороны или истребители. Однако сейчас мощности ПВО не хватает, подчеркнул он. По его мнению, никакая техника Запада не может гарантировать успех украинской армии, поскольку ее могут быстро устранить.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что у украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт с военнослужащими из-за неудачного контрнаступления.

По его словам, солдаты украинской армии выражают недовольство из-за отсутствия успехов в зоне боевых действий, неправильного использования западной помощи и низкого уровня компетенций в Киеве.



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