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К провалу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) привела тактика украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем Youtube-канале.

По его мнению, стратегия Зеленского была направлена на усиление диктатуры, репрессии внутри страны и продление военного положения. Соскин объяснил, что, когда нет финансов, а также военных и физических сил освободить территорию, нужно искать другую линию.

"Это поражение Зеленского, по сути, его крах, поскольку таким образом <…> заканчивается контрнаступление", – подвел он итог, добавив, что украинские военные не смогли продвинуться в ходе контрнаступления и сохранить над своими территориями контроль.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что у Зеленского возник конфликт с военнослужащими из-за неудачного контрнаступления. По его словам, солдаты украинской армии выражают недовольство из-за отсутствия успехов в зоне боевых действий, неправильного использования западной помощи и низкого уровня компетенций.

Между тем Владимир Путин считает, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Однако, несмотря на это, заявил президент РФ, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО. Россия в ответ на это реагирует соответствующим образом.

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