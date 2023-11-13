Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

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У украинского лидера Владимира Зеленского возник конфликт с военнослужащими из-за неудачного контрнаступления. Об этом рассказал экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает", – отметил он в беседе с El Mundo.

По его словам, солдаты украинской армии выражают недовольство из-за отсутствия успехов в зоне боевых действий, неправильного использования западной помощи и низкого уровня компетенций.

Арестович также обратил внимание на разные позиции главкома ВСУ Валерия Залужного и украинского президента. Он заметил, что их взгляды на перспективы разрешения конфликта совершенно расходятся, что свидетельствует о "ненормальной ситуации".

Ранее СМИ писали, что украинские военнослужащие пожаловались на нехватку боеприпасов и живой силы. Указывается, что ситуация для Киева на поле боя стала еще более неблагоприятной. На это повлияло наращивание боевой силы со стороны России и перевод экономики страны "на военные рельсы".

В свою очередь, экс-главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, пояснил он. По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим.



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