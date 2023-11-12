На Украине началась крайне опасная для Киева фаза конфликта – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военнослужащие пожаловались на нехватку боеприпасов и живой силы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников", – рассказал солдат элитной 47-й механизированной бригады ВСУ.

В материале газеты указывается, что ситуация для Киева на поле боя стала еще более неблагоприятной. На это, в том числе повлияло наращивание боевой силы со стороны России и перевод экономики страны "на военные рельсы".

Ранее СМИ со ссылкой на источники заявили, что Германия согласилась выделить Украине еще до восьми миллиардов евро. Планы закупок Германии включают истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow и вертолеты Chinook. Они направятся на Украину в 2024 году.



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