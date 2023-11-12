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12 ноября, 05:07

Политика

ФРГ согласилась увеличить помощь Украине до 8 млрд евро – СМИ

Фото: 123RF/claudiodivizia

Германия согласилась удвоить военную помощь Украине в 2024 году до восьми миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, бюджетный комитет бундестага должен одобрить выделение дополнительных четырех миллиардов евро (около 4,3 миллиарда долларов) на следующей неделе. Планы закупок Германии включают истребители F-35, израильскую систему ПРО Arrow и вертолеты Chinook.

Так, немецкая военная помощь Украине в 2024 году составит около 8,6 миллиарда долларов.

Ранее профессор Высшей школы экономики и генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский рассказал, что мобилизационный резерв Украины практически истощен. Эксперт сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который до этого сообщал о приближении к истощению резервов.

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