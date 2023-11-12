В Белом доме отвергли проект финансирования работы правительства США без помощи Киеву

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План продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, назвали несерьезным и ведущим к приостановке работы правительства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер отметила, что предложение Джонсона является «рецептом для еще большего хаоса» со стороны республиканцев и ведет к очередным шатдаунам, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря Белого дома, республиканцы в Палате представителей "тратят драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий".

План Джонсона предусматривает продолжение финансирования работы ряда правительственных программ и ведомств, занимающихся вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья до 19 января 2024 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые представители республиканской партии США опасны для Киева. При этом Зеленский отметил, что даже если конгресс и Белый дом поменяют политику, то Украина продолжит сражаться и без помощи США.