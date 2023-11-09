Эксперт заявил, что Украина почти исчерпала мобилизационные резервы

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Мобилизационный резерв Украины практически истощен. Об этом в эфире радио КП рассказал профессор Высшей школы экономики и генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Эксперт сослался на заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, который до этого сообщал о приближении к истощению резервов.

"Они формируют три новые бригады. Что это, когда они уже с начала своего знаменитого наступления потеряли, по-моему, 15 бригад. Поэтому я думаю, что долго они не протянут", – предупредил Бужинский.

Ранее Залужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит страну в тупик, как это было и в Первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

Слова главкома ВСУ подверглись критике замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы. Он заявил, что слова Залужного посеяли "панику" среди западных партнеров Украины, а также среди украинского населения. По словам чиновника, много вопросов после заявления Залужного возникло и со стороны граждан Украины.

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