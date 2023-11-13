Полянский заявил, что Россия никогда не угрожала Украине

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Россия никогда не угрожала Украине, утверждения об обратном являются плохой пропагандой. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет. Я не знаю, откуда они на самом деле это взяли", – приводит его слова РИА Новости.

Полянский напомнил, что до событий 2014 года Россия всегда была дружелюбно настроена по отношению к украинским соседям.

Он также отметил, что сейчас Россия располагает достаточным набором рычагов воздействия, чтобы добиться поставленных в специальной военной операции задач.

Зампостпреда также прокомментировал контрнаступление ВСУ, на которое, по его мнению, было возложено слишком много ожиданий со стороны Запада. Полянский отмечает, что провал контрнаступления произошел благодаря большой и кропотливой работе российских военных.

По его мнению, провал ВСУ мог стать неожиданностью для западных журналистов и обозревателей, однако Россия всегда была убеждена, что для победы Украины нет никаких оснований.

"Я думаю, все больше и больше людей на Западе приходят к такому же выводу", – резюмировал он.

Ранее экс-главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что завершение конфликта на Украине может случиться по корейскому сценарию. Это будет означать признание Киевом потери территории, добавил он.

По его словам, такой исход не понравится Западу, однако он необходим, поскольку, чем раньше завершится конфликт, тем раньше Украина начнет восстановление. Как отметил экс-главком альянса, на сегодняшний день Киев не может рассчитывать на победу.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины