Слуцкий заявил, что Украине придется признать необходимость возобновления переговоров

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Украинским властям рано или поздно придется признать необходимость возобновления переговоров с Россией. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

"У украинских властей не останется выбора, им рано или поздно придется осознать необходимость возврата к переговорам, причем на условиях России, в существующих территориальных реалиях и без всякого "корейского сценария"!" – написал он.

По словам депутата, о приближении украинского конфликта к переговорам все чаще говорят на Западе. Он уверен, что причиной для это является желание властей сменить риторику на фоне "предсмертных судорог" киевского режима.

Ранее Владимир Зеленский сообщил об отсутствии давления со стороны Запада в вопросе переговоров. По его словам, общения с Россией на дипломатическом уровне для мирного завершения конфликта "нет и не будет".

