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Конфликт на Украине можно решить только путем мирных переговоров, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар на пресс-конференции в Праге.

"Думаю, что решение ситуации на Украине не имеет военного решения. Исходя из этого, мы поддерживаем мирные инициативы. Путь они будут от кого угодно – от президента Зеленского, от Бразилии или Китая", – цитирует РИА Новости политика.

По его мнению, лучше заморозить конфликт и прекратить сражения, а затем искать решение кризиса за столом переговоров. Такое мнение он выразил после переговоров с главой МИД Чехии Яном Липавским.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США и Евросоюз не склоняют его к переговорам с Россией. Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не пойдет на переговоры.

По данным некоторых зарубежных СМИ, США и Европа начали обсуждать с Украиной вариант мирных переговоров с Россией. Якобы американские и европейские чиновники говорят с Киевом о возможных последствиях переговоров.

Владимир Путин в рамках встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что к началу спецоперации на Украине на Россию уже напали, поэтому пришлось "расчехлить автомат".

Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Ранее Путин обратил внимание, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, это украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и теперь не хочет вести переговоры.

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