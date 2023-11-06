Вашингтон переложит ответственность за заключение мира на Зеленского – СМИ

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США потерпели поражение на Украине и хотят избежать позора, переложив заключение мира на украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Figaro.

"Стратегия [президента США Джо] Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию", – заявил он.

Мид считает, что таким образом правительство США "успокоит свою совесть" и сможет заявить, что украинцы все решили сами.

По мнению профессора, Вашингтон потерпел на Украине 2 поражения – сперва, когда Россия вообще начала специальную военную операцию, и затем, когда контрнаступление Киева провалилось. Мид характеризует положение Украины как "тупиковое" и отмечает, что не видит перспектив победы США на Украине.

Ранее СМИ сообщали, что США и Европа обсуждают с Киевом возможные мирные переговоры с Россией. Как сообщало издание NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик. Более того, они не уверены в способности европейских стран и дальше предоставлять военную и финансовую помощь Украине.

Бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что отказ Зеленского от мирных переговоров с Россией может иметь тяжелые последствия.



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