США и Европа обсуждают начало мирных переговоров Украины с Россией – СМИ

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США и Европа начали обсуждать с Украиной вариант мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.

По данным телеканала, американские и европейские чиновники начали говорить с Киевом о возможных последствиях мирных переговоров с Москвой для завершения конфликта. В рамках этих разговоров поднимаются вопросы о том, от чего Украине "придется отказаться от чего-то, чтобы добиться договоренностей".

Как сообщает NBC, ряд таких бесед уже состоялся в октябре. Американские чиновники указывают, что подобные переговоры являются признанием того, что конфликт зашел в тупик, а Запад не сможет и дальше оказывать помощь Киеву.

Более того, сообщается, что официальные лица говорят, что "осталось время до конца года", прежде чем дискуссии о мирных переговорах приобретут срочный характер.

Ранее в Белом доме признали, что США сокращают пакеты военной помощи украинской стороне в связи с истощением ассигнованных конгрессом средств.