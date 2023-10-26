Илон Маск назвал дураками сторонников военной помощи Украине

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, который раскритиковал оказание США военной помощи Украине.

Сакс напомнил, что в 2022 году Соединенные Штаты выделили Киеву более 100 миллиардов долларов, заявляя, что это поможет вытеснить российские войска в ходе успешного контрнаступления ВСУ. Однако на самом деле линии фронта практически не сдвинулись, а Россия, наоборот, получила новые территории, добавил он.

"Теперь Вашингтон запрашивает еще 60 миллиардов долларов на эту цель. Вы глупец, если верите в это", – написал Сакс на своей странице в соцсети X.

"Много дураков на свете", – прокомментировал Илон Маск публикацию предпринимателя.

Ранее Джо Байден попросил конгресс согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов.

В частности, 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы. Еще 798 миллионов долларов администрация президента просит выделить на поддержку Украины по линии ВВС США и 7,5 миллиардов долларов – по линии Космических сил США.

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