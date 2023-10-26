26 октября, 02:58Политика
Илон Маск назвал дураками сторонников военной помощи Украине
Фото: depositphotos/ChinaImages
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, который раскритиковал оказание США военной помощи Украине.
Сакс напомнил, что в 2022 году Соединенные Штаты выделили Киеву более 100 миллиардов долларов, заявляя, что это поможет вытеснить российские войска в ходе успешного контрнаступления ВСУ. Однако на самом деле линии фронта практически не сдвинулись, а Россия, наоборот, получила новые территории, добавил он.
"Теперь Вашингтон запрашивает еще 60 миллиардов долларов на эту цель. Вы глупец, если верите в это", – написал Сакс на своей странице в соцсети X.
"Много дураков на свете", – прокомментировал Илон Маск публикацию предпринимателя.
Ранее Джо Байден попросил конгресс согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов.
В частности, 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы. Еще 798 миллионов долларов администрация президента просит выделить на поддержку Украины по линии ВВС США и 7,5 миллиардов долларов – по линии Космических сил США.
Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны
Читайте также