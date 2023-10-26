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26 октября, 00:14

В мире

Байден запросил у конгресса США 6 млрд долларов на энергобезопасность страны

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Американский лидер Джо Байден попросил конгресс США выделить 6 миллиардов долларов на усиление энергобезопасности Штатов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно прикрепленному документу, указанная сумма, в частности, включает 2,2 миллиарда долларов, которые направят по линии Минэнерго США на долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана.

Помимо этого, Байден также запросил у конгресса дополнительно 1,55 миллиарда долларов на борьбу с распространением запрещенного наркотического вещества фентанил.

Ранее Джо Байден попросил конгресс согласовать бюджет на помощь Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов.

Однако избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что его первая законодательная инициатива в новом качестве будет направлена на поддержку Израиля.

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