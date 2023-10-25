Спикер Палаты представителей США заявил, что сначала сосредоточится на поддержке Израиля

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Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что его первая законодательная инициатива в новом качестве будет направлена на поддержку Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

"Величайший союзник нашей страны на Ближнем Востоке находится под ударом", – подчеркнул он в инаугурационной речи, пообещав быть на стороне добра в этом конфликте.

При этом во время выступления он не назвал Украину. Джонсон упомянул только нестабильность и насилие в Восточной Европе.

Джонсона избрали спикером Палаты представителей Конгресса 25 октября. По итогам прошедшего 24 октября закрытого голосования его выдвижение поддержали большинство республиканцев.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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