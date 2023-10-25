Трамп предсказал конгрессмену Джонсону избрание спикером палаты представителей

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Бывший президент США Дональд Трамп предсказал конгрессмену Майку Джонсону избрание спикером палаты представителей. Об этом пишет РИА Новости.

Он также выразил уверенность в том, что тот "фантастически" справится с работой. По мнению Трампа, Джонсон "популярен, умен, остер".

Республиканец из Луизианы считается сторонником Трампа. Он четвертый кандидат на должность спикера, предыдущие три или не смогли набрать необходимые 217 голосов, или брали самоотвод.

По информации ТАСС, Джонсона избрали спикером Палаты представителей Конгресса. Он уже получил 220 голосов, которых достаточно для победы. Пост является третьим по значимости в государственной иерархии США.

По итогам прошедшего 24 октября закрытого голосования его выдвижение поддержали большинство республиканцев.

Ранее сообщалось, что конгрессмен Том Эммер вышел из борьбы за пост спикера палаты представителей США. По информации американских СМИ, кандидатура Эммера не понравилась Трампу.

В начале октября республиканец Кевин Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США. За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

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