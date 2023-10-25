Республиканец Эммер выбыл из борьбы за пост спикера палаты представителей США

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Конгрессмен Том Эммер вышел из борьбы за пост спикера палаты представителей США. Об этом сообщила республиканка Марджори Тейлор-Грин на своей странице в соцсети X.

"Нам нужен спикер палаты представителей, который отражал бы ценности и взгляды республиканцев по всей стране, и это включает в себя поддержку бывшего президента США Дональда Трампа", – написала она.

По информации американских СМИ, кандидатура Эммера не приглянулась самому Трампу. Так, у экс-главы Белого дома имеется достаточно сторонников в нижней палате, с помощью которых он смог лишить его шансов на избрание, считают журналисты.

Ранее республиканец Кевин Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США. За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

Дональд Трамп поддержал кандидатуру председателя юридического комитета палаты представителей конгресса Америки Джима Джордана на пост спикера в нижней палате.

Джордан после избрания на пост планирует выступить против помощи Украине. Он считает, что США должны решать собственные проблемы, в частности, с ситуацией на границе и преступностью на улицах.