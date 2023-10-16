Суд в США ограничил возможность Трампа высказываться по делу о штурме Капитолия

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Федеральный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство спецпрокурора США Джека Смита, просившего ограничить возможность экс-президента Америки Дональда Трампа высказываться по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.

Подобный запрет лишает Трампа права публично высказываться в адрес спецпрокурора и его подчиненных, а также любых сотрудников суда и членов их семей.

При этом бывшему американскому лидеру позволяется говорить о "политической подоплеке расследования", но нельзя "компрометировать и открыто поддерживать жестокость по отношению к государственным служащим, выполняющим свою работу".

До этого СМИ сообщали, что Трамп собрал средства на предвыборную кампанию благодаря скандальной славе. Предполагалось, что он может иметь 37,5 миллиона долларов наличными. Всего же на предвыборную кампанию в распоряжении Трампа имелось более чем 45 миллионов долларов.



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