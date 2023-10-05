Трамп собрал средства на предвыборную кампанию благодаря скандальной славе – СМИ

Фото: AP Photo/Charlie Neibergall

Бывший президент США Дональд Трамп собрал более 45 миллионов долларов на предвыборную кампанию благодаря скандальным событиям вокруг него. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Журналисты, упомянув штурм Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году, отметили, что после задержания причастных экс-президента США обвинили по четырем статьям. Тогда он, заявив о невиновности, использовал многочисленные проблемы с законом, чтобы побудить спонсоров вносить средства для его кампании.

Помимо этого, известность Трампу принесли четыре выдвинутых против него обвинения и распространение продукции с тюремным снимком. Фото было сделано в тюрьме округа Фултон, где ему предъявили обвинение о вмешательстве в выборы в Джорджии. Порядка 10% суммы из собранных средств направляются в комитет Трампа Save America, а 90% идет на финансирование предвыборной деятельности. Исходя из этого, экс-президент США может иметь 37,5 миллиона долларов наличными.

По данным агентства, собранная более чем в 45 миллионов долларов сумма стала наибольшей среди претендентов на место президента США от Республиканской партии.

В августе большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.

Позднее политик прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов. Трамп назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента".

При этом Верховный суд США на фоне произошедшего не стал запрещать Трампу участвовать в президентских выборах страны, отклонив ходатайство об истребовании дела.



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