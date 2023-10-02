02 октября, 19:37Политика
Верховный суд США не стал запрещать Трампу участвовать в президентских выборах
Фото: 123RF/gioiak2
Суд не стал запрещать бывшему американскому лидеру Дональду Трампу принимать участие в президентских выборах как "мятежнику".
"Ходатайство об истребовании дела отклонено", – передает РИА Новости заявление Верховного суда США.
В августе большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. В список обвинений в сторону бывшего американского президента вошли 13 пунктов.
Позднее политик прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Там он пробыл около 20 минут, после чего вышел под залог в 200 тысяч долларов. Трамп назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента".
Также в конце сентября суд в Нью-Йорке не стал отклонять иск генпрокурора и признал бывшего президента США и его компанию Trump Organization виновными в мошенничестве.
Новости мира: экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в мошенничестве
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