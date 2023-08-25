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03:28

Политика

Трамп прошел процедуры ареста в тюрьме Джорджии

Фото: AP/TAСС/Alex Brandon

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон штата Джорджия для прохождения формальной процедуры ареста. Об этом сообщает телеканал CNN.

Данные о бывшем президенте, включающие в себя имя, возраст, адрес, описание внешности и инкриминируемые статьи, появились в списках заключенных на сайте тюрьмы. Что именно включала в себя процедура ареста не сообщается, однако по стандартным процедурам политика должны были обыскать, сфотографировать и взять отпечатки пальцев.

При этом Трамп пробыл под арестом около получаса. Ранее он договорился об освобождении под залог в 200 тысяч долларов.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Разбирательство по делу о вмешательстве в выборы начнется 23 октября 2023 года.

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