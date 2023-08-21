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Экс-президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом со ссылкой на судебный документ сообщает РИА Новости.

"Как следует из опубликованного в судебной базе документа, залог по 12 из предъявленных в рамках нового дела обвинений составит по 10 тысяч долларов, еще под одному – 80 тысяч. Итого 200 тысяч долларов", – указано в документе.

Трамп может оплатить залог наличными или через поручительство, при этом от политика по-прежнему ожидают явку в суд, которая была согласована ранее.

15 августа сообщалось, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону экс-президента США содержит 13 пунктов.

К ним, в том числе, относятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, а также подача ложных документов.

Впоследствии Трампу и другим обвиняемым по данному делу предписали до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

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