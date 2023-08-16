Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста

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Экс-президенту США Дональду Трампу и другим обвиняемым по делу о вмешательстве в выборы в американском штате Джорджия предписали до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление офиса шерифа этого округа.

Издание отмечает, что по прибытии в тюрьму все 19 обвиняемых по этому делу пройдут формальную процедуру ареста, в ходе которой их обыщут, сфотографируют и возьмут у них отпечатки пальцев. Как правило, стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям.

Ранее большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Бывший глава Белого дома в ответ на это заявил, что представит доклад о фальсификации выборов в Джорджии в 2020 году. По словам Трампа, доклад будет представлен 21 августа в Бедфорде.

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