Трамп отреагировал на новые обвинения, выдвинутые перед предвыборной кампанией

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Бывший американский президент Дональд Трамп предположил, что предъявленные против него новые обвинения в деле о требовании с пересмотром результатов выборов в 2020 году сфабрикованы намеренно в разгар его предвыборной кампании.

"Охота на ведьм!" – заявил он в соцсети Truth Social, назвав окружного прокурора "неподконтрольным" и "очень коррумпированным".

Ранее большое жюри присяжных в штате Джорджия предъявило обвинения против экс-президента США по 11 пунктам, включая подлог и попытку вынудить госслужащего к нарушению присяги, а еще в нарушении закона о преступных организациях. По последнему пункту Трампа могут посадить на 20 лет и назначить штраф в размере 250 тысяч долларов.

В общей сложности обвинения выдвинуты против 19 фигурантов дела, включая экс-адвоката Трампа Руди Джулиани и бывшего сотрудник Белого дома Марк Медоуз.

"Эти политические мотивированные обвинения, которые могли бы предъявить три года назад, специально приурочили точно к моей политической кампании, в которой я лидирую среди всех республиканцев и, по данным почти любого опроса, основательно опережаю президента Джо Байдена", – добавил экс-президент США.

В то же время Трамп заявил, что выиграет на президентских выборах в 2024 году, выведет страну из "темной эпохи" и "сделает Америку снова великой!".

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп может предстать перед судом Джорджии не позднее 25 августа на добровольных началах. Новые обвинения против Трампа были выдвинуты из-за якобы попытки давления на госслужащих штата Джорджия для пересмотра итогов выборов в 2020 году. 3 января 2021 года издание The Washington Post распространила запись разговора Трампа с властями округа. В них сказано, что экс-президент США требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти голоса, которые были отданы в его поддержку, чтобы подтвердить его победу в штате.

Новости мира: Трамп предположил о выдвижении новых обвинений