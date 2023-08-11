Трамп назвал Байдена "ментальной катастрофой" для США

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Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу государства Джо Байдена "ментальной катастрофой" для Америки и безумным сумасшедшим. Об этом политик написал в своей социальной сети Truth Social.

"Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший", – считает политик.

По словам Трампа, об этом свидетельствуют "отвратительные и угрожающие стране" политические решения нынешней администрации США. Экс-президент считает, что Байден является "ментальной катастрофой", ведущей Штаты в ад.

Ранее Трамп раскритиковал Байдена за вылет женской сборной по футболу с чемпионата мира. По его словам, шокирующее и совершенно неожиданное поражение женской сборной США в полной мере символизирует то, что происходит с некогда великой страной под руководством "продажного" Байдена.

До этого экс-президент назвал "тупостью" публичное выступление Байдена, который заявил, что в арсенале страны фиксируется нехватка боеприпасов. По словам Трампа, единственное, что может быть хуже, чем раздать все боеприпасы – это публично признаться в этом.

Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена в случае переизбрания