Трампа – в тюрьму? Грозит ли реальный срок бывшему президенту США

Суд в Вашингтоне предъявил Дональду Трампу обвинения в попытке сохранить власть незаконными способами вопреки результатам выборов 2020 года. Экс-лидер США их отверг, назвав дело "политическим преследованием". Сможет ли Трамп участвовать в президентских выборах 2024 года и грозит ли ему реальный срок – в материале Москвы 24.

Шесть пожизненных

Фото: AP Photo/Alex Brandon

3 августа Дональду Трампу в рамках дела о вмешательстве в выборы главы США в 2020 году и штурме Капитолия в 2021-м предъявили обвинения в:

сговоре с целью обмана США;

сговоре с целью фальсификации показаний свидетелей;

сговоре против прав американских граждан;

воспрепятствовании и попытке воспрепятствования разбирательству.

По словам спецпрокурора Джека Смита, бывший глава Белого дома знал , что его слова о подтасовке результатов были ложными, но продолжал их распространять. По мнению обвинителей, это была часть плана Трампа по сокрушению правительства.

В суде экс-президент отверг все обвинения. Его не стали арестовывать, но с рядом условий – в том числе сдаться в случае обвинительного вердикта. Следующее заседание намечено на 28 августа.

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий 6 января 2021 года. Они требовали отменить результаты президентских выборов, на которых их кандидат уступил Джо Байдену. Погибли пять человек (среди которых был полицейский), работа конгресса остановилась на несколько часов. Власти арестовали и предъявили обвинения более чем 700 американцам. Штурм случился на фоне того, что Трамп заявил о краже голосов и призывал своих сторонников к борьбе. Позднее экс-президент осудил произошедшее в Капитолии.



Трамп также заявил, что обвинения ему предъявил "коррумпированный Минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо". Дело против себя он считает преследованием политического оппонента (который по популярности сильно отстает от Трампа).





Дональд Трамп бывший президент США По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней.

Спикер палаты представителей конгресса США, республиканец Кевин Маккарти также уверен, что цель обвинений в адрес Трампа – ослабить его позиции перед выборами президента в 2024 году.

По результатам проведенного в июле опроса Harvard CAPS/Harris poll, если бы главу государства избирали прямо сейчас, Трамп получил бы 45% голосов против 40% у Байдена. Однако, согласно данным опроса агентства Reuters и компании Ipsos, если бы бывшего главу государства осудили за "тяжкое преступление", 45% опрошенных республиканцев отказались бы поддерживать его.

Ранее Трампу уже предъявили обвинения в нарушениях при хранении секретных документов, ему грозят сроки до 20 лет по каждому из пунктов. Также заведено дело о фальсификации деловых бумаг, политику вменили более 30 пунктов с наказанием за каждый до четырех лет.

Все обвинения на этот счет он также отверг. Трамп планирует бороться за президентское кресло, даже если ему вынесут обвинительный приговор.

Сменит костюм на робу?

Фото: AP Photo/Julio Cortez

Дональда Трампа могут посадить в тюрьму, поскольку против него заведено сразу несколько уголовных дел. Но пойдут ли на это власти США – большой вопрос, сказал Москве 24 политолог-американист Малек Дудаков.

"Эти уголовные дела используются для того, чтобы его мариновать, пытаться ударить по репутации, по рейтингам, а также разорить его предвыборный штаб. Потому что судебные расходы колоссальные", – объяснил эксперт.





Малек Дудаков политолог Пока уголовные дела помогают Трампу: по рейтингам он растет, во многих вопросах обходит и своих конкурентов, и самого Байдена.

Пока экс-президента США даже не арестовывают, поскольку власти боятся волны бунтов. Такое предположение в беседе с Москвой 24 высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

"Если бы Трампа арестовали или посадили, возможно, это вызвало бы протесты. Очевидно, что за ним стоит значительная часть населения, которая к нему неравнодушна. Понятно, что ему сейчас пытаются нанести имиджевый ущерб", – объяснил специалист.

По словам Блохина, администрация Байдена видит в Трампе реального конкурента. По популярности и харизме в США нет политика, который бы с сравнился с экс-главой Белого дома, убежден эксперт.





Константин Блохин научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог То, что сегодня происходит, беспрецедентно. Обычно с бывшими президентами США так не обращаются: они читают лекции за бешеные гонорары, пишут мемуары. А Трампу объявлена вендетта со стороны правящей элиты, потому что он открыто бросил вызов "вашингтонскому болоту" и обещал его осушить.

По мнению Блохина, демократы во главе с Байденом и дальше будут пытаться ослабить Трампа. Если его все же отправят за решетку, он вряд ли будет баллотироваться на выборах в 2024 году, хоть американские законы позволяют ему это сделать. Но если все решится в его пользу, то "будущее президентское кресло за ним", заключил Блохин.

