Трамп заявил, что продолжит бороться за пост президента США, даже если будет осужден

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет продолжать бороться за пост главы государства даже в том случае, если суд вынесет ему обвинительный приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист Джон Фредерикс спросил Трампа, может ли судебное решение повлиять на его планы по проведению президентской кампании.

"Нет, вовсе нет", – ответил политик.

Ранее сообщалось, что большое жюри южного округа штата Флорида предъявило два новых пункта обвинения Трампу. Обвинения касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье политика в Мар-а-Лаго.

Общее число пунктов обвинения против политика о ненадлежащем хранении секретных документов составило 40.

До этого экс-президента США обвинили в незаконном хранении секретной документации, которая имела отношение к нацбезопасности страны. Отмечалось, что в документах в том числе содержалась информация о ядерных программах США.

Трамп своей вины не признал, выступая перед судом в Майами. Из суда политика отпустили без каких-либо условий, так как прокуратура сочла его не склонным к побегу.



Новости мира: Трампу предъявили обвинения в суде Майами